2019-03-28T11:14:08+03:00
Происшествия

В Якутии подсобный рабочий прикинулся помощником руководителя и распродал спецтехники на 13 млн рублей

За кражу в особо крупном размере мужчине «светит» до 10 лет тюрьмы
Нинель ГУСЕВА
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За контейнер с электроинструментами, дом-вагон «Саяны» и пять вездеходов предприимчивый гражданин выручил около миллиона рублей.За контейнер с электроинструментами, дом-вагон «Саяны» и пять вездеходов предприимчивый гражданин выручил около миллиона рублей.
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В Якутии подсобный рабочий прикинулся помощником руководителя и устроил «распродажу» дорогостоящих инструментов и спецтехники. Преступление произошло в Мирнинском районе республики.

О пропаже спецтехники и инструментов стоимостью более 13 млн рублей в полицию сообщили представители двух предприятий, занимающихся поиском и разведкой месторождений полезных ископаемых.

Как выяснилось, таким нехитрым способом 44-летний подсобный рабочий, ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления против личности, решил поправить свое финансовое положение. Представившись помощником руководителей компаний, мужчина сообщил местным жителям о распродаже имущества в связи с «банкротством».

За несколько дней предприимчивый гражданин сбыл гусеничную спецтехнику «ГАЗ-71» и «ГАЗ-34036», три вездехода «МТЛБ», контейнер с электроинструментами и дом-вагон «Саяны». Выручив за всё это добро более миллиона рублей, мужчина потратил деньги на погашение своих долгов и покинул республику. Правда, ненадолго – его задержали в Омске в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Возбуждено уголовное дело. За кражу в особо крупном размере мужчине «светит» до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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