2019-03-28T04:37:16+03:00
Спорт

Ралли-рейд, дружба и призы главы Якутии: все это «Полюс Холода-2019»

В заезде примут участие 12 команд в двух категориях
Ольга Донская
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До Оймякона доедут автомобилисты из Чехии и Амурской области.До Оймякона доедут автомобилисты из Чехии и Амурской области.Фото: ЯСИА
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27 марта был дан старт ралли-рейду «Полюс Холода-2019». Участники проедут пять районов Якутии до конечной точки соревнования - села Томтор Оймяконского района Якутии.

В ледовом городке на 202 микрорайоне прошел смотр и парад участников чемпионата на призы главы республики и главы города. Церемонию открытия посетили мэр Якутска Сардана Авксентьева, министр по делам предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких и заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова.

В ралли-рейде участвуют 12 команд, они будут соревноваться в двух категориях: «Спорт» и «Туризм». Помимо якутян, свои силы приехали попробовать спортсмены из Амурской области и из далекой Чехии. К слову, чешский автомобилист поедет в Томтор уже во второй раз.

- Фото: ЯСИА

-Фото: ЯСИА

В категории «Спорт» на призы Айсена Николаева, участвуют профессиональные спортсмены, члены Федерации автомотоспорта Якутии, а в категории «Туризм» на призы Сарданы Авксентьевой - автомобилисты-любители.

Помимо команд спортсменов и любителей, покорять Полюс холода отправится команда мэрии Якутска, которая в ходе посещения населенных пунктов, стоящих на пути к Томтору, оценит, как обстоят дела со школами и другими объектами образования, наладит связь и сотрудничество.

- В рамках Года добрососедства будут подписаны соглашения о сотрудничестве, мостики дружбы между коллегами, - отметила глава города Якутска

Ралли-рейд и этапы чемпионата проводит Федерация автомотоспорта Якутии, председатель Дмитрий Хватов. Главным судьей стал Семен Оготоев. Участники заезда проедут 2149 километров по маршруту Якутск – Томтор – Якутск.

По традиции глава Якутска передала экипажам символ холода, который отправится в Оймякон на хранение к якутскому Деду морозу - Чысхаану.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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