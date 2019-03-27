Стал известен новый дом якутского лосенка Бээчэ

В начале марта специалисты Минэкологии РС(Я) и ученые ИБПК СО РАН решили выпустить лосенка Бээчэ в особо охраняемую природную территорию. Напомним, детеныша нашла семья Рожиных в Верхоянском районе Якутии.

Якутский зоопарк «Орто Дойду» планировал приютить животное у себя, но из-за отсутствия транспорта рейс не состоялся. А лосенок вырос уже в практически взрослую особь и жизнь, приютившей его семьи, рядом с ним становится небезопасной.

Госинспекторы Дирекции, выехавшие в село Алысардах Верхоянского района, проведут все необходимые меры и подготовительные работы по выпуску животного на волю. На лося наденут красный радиоошейник со спутниковой навигацией, для отслеживания передвижений животного. Далее его вывезут на территорию ООПТ - ресурсный резерват "Туостаах".

В первое время Бээчэ будут помогать пропитанием: на территории резервата установят кормушки.

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