Роспотребнадзор Якутии отчитался о контроле детских учреждений за 2018 год

В 2018 году в целях осуществления санитарно-эпидемиологического надзора за условиями воспитания и образования детей и подростков было проведено 1172 проверок и административных расследований.

Сотрудники проверили соблюдение всех необходимых норм начиная от организации питания и заканчивая медицинским обеспечением.

По результатам проверок стало известно, что 39% образовательных учреждений получают продукты, обогащенные йодом. Согласованы 20-дневные меню с включением в рацион местных продуктов с учетом национальных особенностей – жеребятины, рыбы чир, муксун, молочных и кисломолочных продуктов, напитков из дикоросов, якутской лепешки. Горячее питание получают в 100% детских садов, в 99% школ и 96% в ССУЗов.

В 2018 году исследовано 1167 проб пищевых продуктов по физико-химическим, санитарно-химическим показателям, 10648 проб готовых блюд - по микробиологическим показателям, на калорийность и полноту вложения, С-витаминизацию третьих блюд, термообработку.

Специалистами Роспотребнадзора республики в 2018 году составлено 1534 протокола об административных правонарушениях за нарушения санитарного законодательства в детских и подростковых организациях

Всего выписано штрафов на сумму почти 9,5 млн рублей.