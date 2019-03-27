В одном из районов Якутии задержали банду рэкэтиров

Сотрудники УФСБ Якутии выявили преступную группу, действовавшую в Мирнинском районе. Участниками банды стали выходцы из Якутии, Армении, Дагестана и Казахстана.

Члены группировки занимались вымогательством денег у местного населения. Они контролировали денежный оборот, вплоть до контроля хода продажи недвижимости одного из потерпевших. Оформление кредитов и займов также проходили под контролем лидера или членов банды.

Для устрашения и подчинения потерпевших, преступники применяли физическое насилие с применением травматического оружия, также угрожали физической расправой их семьям.

По задокументированным УФСБ фактам преступной деятельности органы внутренних дел Якутии возбуждено уголовное дело.