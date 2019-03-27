В Якутии построят и восстановят 58,4 км дорог

В 2019 году в Якутии построят и реконструируют 58,4 км автомобильных дорог. Росавтодор выделит средства на все необходимые работы.

Кроме того, федеральный бюджет предоставит субсидию на планируемые работы. В этом году в рамках подпрограммы сумма субсидии 454 166,9 тыс. рублей. Это стало возможно после заключения соглашения между Федеральным дорожным агентством и правительством Якутии.

Строительство и реконструкция дорог пройдет в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Дорожные работы пройдут Мегино-Кангаласском, Чурапчинском и Таттинском районах. Согласно правилам программы, для восстановления и строительства дороги, она должна идти от сети автомобильных дорог общего пользования к близлежащим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов и к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Общая стоимость проведения работ на данных дорогах составит 1 003,0 млн рублей.