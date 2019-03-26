К концу 2019 года в Якутии появится 10 000 рабочих мест в сфере IT

26 марта в Якутске прошел семинар-презентация «Цифровой прорыв» с участием ведущих провайдеров республики. Мероприятие курировал министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолий Семенов.

По словам министра, на данный момент в Якутии к оптоволоконному интернету подключено 169 населенных пунктов, то есть 80% населения республики имеют доступ к мировой паутине. Перед крупнейшими провайдерами стоит цель – до 2024 года увеличить количество подключенных населенных пунктов до 255.

Также, на семинаре рассказали о мобильной связи. В Якутии 87% населения имеют смартфоны. По статистике министерства инноваций 99,2 % населения имеют доступ к 2G мобильному интернету, 77,7 % к 3G и 64% могут пользоваться 4G.

Сотовой связью могут пользоваться жители 480 населенных пунктов. Организаторы сообщают: высокоскоростная мобильная связь (LTE) доступна только в местах где проведено оптоволокно.

По словам Анатолия Семенова для поднятия уровня жизни, необходим высокоскоростной интернет. По статистике, наличие интернета на 5% повышает ВРП района. Главным показателем становится активная работа районных почтовых отделений: люди активнее заказывают что-либо с онлайн магазинов. Также, второй показатель работа в интернете.

В четвертом квартале 2020 планируется построить новый центр обработки данных. Инвестором проекта станет один из российских дистрибьюторов компьютерной и цифровой техники «Мерлион», также возможно участие ПАО «Ростелеком».

По указу главы Якутии Айсена Нколаева до конца текущего года будет построено 17 IT центров. Благодаря этому появится 10 000 рабочих мест. Будет сделан акцент на обучение школьников и пенсионеров – откроются электронные библиотеки и классы робототехники.

Якутия стремится к созданию проактивных сервисов для полной оцифровки документов, кроме паспорта. Поступление в ВУЗы, регистрация новорожденных и не только, будут доступны в режиме онлайн.

Проекты финансируются из федерального бюджета, за счет корпораций и частных инвестиций.