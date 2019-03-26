Огурцы и салат от «Саюри»: вторую очередь круглогодичной теплицы запустят в апреле

Строительство второй очереди высокотехнологичного тепличного комплекса «Саюри» в селе Сырдах планируется завершить 31 марта. Совместный российско-японский проект реализуется в республике с 2016 года.

Площадь новой теплицы – 1,2 га. По словам руководителя предприятия Дмитрия Захарова, готовность оборудования - 95%. Завершается монтаж тепличного оборудования и отопления, шеф-монтаж и пусконаладочные работы.

Сейчас в новой теплице высажено более 6 тысяч штук салата «Афицион». Первый его сбор ожидается 15 апреля. Кроме того, высадили более 10,5 тысячи семян огурца сорта «Мева», собирать урожай начнут после 15 мая.

На данный момент профинансировано около 66% сметной стоимости второго этапа проекта – более 501 млн рублей. 21 марта предприятию поступили прямые инвестиции Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона - 100 млн рублей.

Первый урожай салата овощеводы "Саюри" снимут уже 15 апреля.

В 2016 году с небольшой экспериментальной теплицы площадью 0,1 га собрали 560 кг помидоров. В 2018 году результатом работы «Саюри» стали более 28,5 тонн продукции.

В 2020 году в Сырдахе построят третью теплицу площадью 2 га, и еще через год предприятие выйдет на полную производственную мощность – до 1,9 тысячи тонн сельхозпродукции в год. Это покроет 20% потребности жителей Якутска и пригородов в свежих овощах и зелени.

- Технологии круглогодичного выращивания овощей в закрытом грунте признаны и доказали свою состоятельность во всем мире. Но для Якутии с ее суровым климатом это уникальный и пока единственный такой проект. Наша цель – круглый год обеспечивать жителей столицы и пригородов качественными и доступными по цене овощами и зеленью, - отметил Дмитрий Захаров.