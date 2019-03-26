2019-03-26T07:46:38+03:00
Происшествия

Осуждена третья участница дела о мошенничестве в Национальном художественном музее Якутии

Замдиректора, начальник общего отдела и бухгалтер учреждения прикарманили 40 млн рублей
Нинель ГУСЕВА
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«Финансовая дыра» в фонде оплаты труда учреждения обнаружилась в 2017 году.«Финансовая дыра» в фонде оплаты труда учреждения обнаружилась в 2017 году.Фото: ЯСИА
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В Якутии вынесен приговор третьей участнице громкого уголовного дела о мошенничестве в Национальном художественном музее. За 3,5 года замдиректора, начальник общего отдела и бухгалтер учреждения культуры прикарманили 40 млн рублей.

Как выяснилось в ходе следствия, заместитель директора по финансово-экономическому развитию, начальник общего отдела и ведущий бухгалтер музея распределяли сэкономленные по итогам месяца средства фонда оплаты труда между собой. Таким образом они похитили около 14 млн рублей.

С ноября 2013 по май 2017 года троица фиктивно трудоустраивала в музей своих родственников. Женщины исправно перечисляли зарплату на их счета, которыми сами же распоряжались. Так из бюджета учреждения «ушли» еще 26 млн рублей.

«Финансовая дыра» в фонде оплаты труда учреждения обнаружилась в 2017 году во время процедуры централизации бухгалтерии музея. Все трое стали фигурантками уголовного дела о «Мошенничестве» и приговорены к лишению свободы в исправительной колонии общего режима.

В августе 2018 года начальник общего отдела музея была осуждена к двум годам лишения свободы, а замдиректора по финансам – к 1 году и 8 месяцам колонии. Самое суровое наказание получила бухгалтер музея. Ее приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщается на сайте Якутского городского суда.

При этом суд учел явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, полное признание вины, совершение преступления впервые и наличие двоих несовершеннолетних детей. Женщину взяли под стражу прямо в зале суда.

Суд указал, что взыскание материального ущерба может быть заявлено в порядке гражданского судопроизводства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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