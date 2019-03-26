Авиакомпания «Якутия» снова начнет летать за границу
25 марта Росавиация сняла с авиакомпании «Якутия» все наложенные санкции. В начале апреля авиакомпания возобновит полеты в Сеул и Харбин.
По словам главы региона Айсена Николаева, снятию запрета способствовал обновленный коллектив авиакомпании во главе с гендиректором Владимиром Горбуновым. Дальнейшая работа «Якутии» с федеральными органами власти поможет улучшить качество жизни жителей республики.
Авиакомпания «Якутия» не выполняла международные перелеты с 5 ноября 2018 года до устранения всех выявленных нарушений. Планировалось что запрет снимут до конца 2018 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Авиакомпания «Якутия» по пороге возобновления полетов за границу
Перевозчик возобновит международные рейсы в конце первого квартала 2019 года (подробности)
КСТАТИ
Авиакомпания «Якутия» вернет пассажирам стоимость билетов на международные рейсы
Запрет на выполнение региональным перевозчиком международных авиарейсов будет действовать до момента устранения замечаний (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU