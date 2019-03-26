2019-03-26T05:53:27+03:00
Общество

Авиакомпания «Якутия» снова начнет летать за границу

Росавиация сняла наложенные на перевозчика санкции
Ольга Донская
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Планировалось, что запрет снимут до конца 2018 года.Планировалось, что запрет снимут до конца 2018 года.
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25 марта Росавиация сняла с авиакомпании «Якутия» все наложенные санкции. В начале апреля авиакомпания возобновит полеты в Сеул и Харбин.

По словам главы региона Айсена Николаева, снятию запрета способствовал обновленный коллектив авиакомпании во главе с гендиректором Владимиром Горбуновым. Дальнейшая работа «Якутии» с федеральными органами власти поможет улучшить качество жизни жителей республики.

Авиакомпания «Якутия» не выполняла международные перелеты с 5 ноября 2018 года до устранения всех выявленных нарушений. Планировалось что запрет снимут до конца 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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