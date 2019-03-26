Власти Якутска предупредят пожары в деревянных домах города

Первый заместитель главы Якутска Владимир Федоров вместе с представителями Окружной администрации, управления Строительного округа, управляющих компаний лично проверили работу датчиков охранно-пожарной сигнализации, установленных в деревянных домах округов города.

В проверяемых домах датчик среагировал на дым, а сигнал о возгорании в течении 45 секунд поступил диспетчерам. Так как старосты домов имеют прямой выход на диспетчерскую службу, сотрудники звонят им для уточнения на что сработал датчик.

Дежурный подтвердил, что 50 домов находится под контролем и имеют прямой выход на диспетчеров.

Всего в Якутске 178 деревянных домов и все они должны быть оснащены охранно-пожарной сигнализацией, на данный момент осталось подключить оставшиеся 128 домов. Установку сигнализаций планируется завершить к июлю текущего года.