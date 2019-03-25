2019-03-25T11:31:36+03:00
Общество

Власти Якутии хотят защитить реки Лену с помощью нацпроекта "Экология"

Нацпроект решит проблемы свалок
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Власти Якутии предлагают включить в нацпроект "Экология" защиту реки Лены, которая является одной из самых длинных на планете.

Нацпроект решит проблемы ликвидации экологического ущерба в Арктике, несанкционированных свалок и переход на новую систему обращения с мусором.

- Региональные проекты в рамках нацпроекта "Экология" решают прикладные задачи по охране существующих природных территорий, нацпарков и заповедников, а также создание новых. Кроме того, мы сейчас активно работаем над тем, чтобы включить в мероприятия нацпроекта реку Лену как уникальный водный объект. Это уникальная водная артерия, великая река Лена, которая, безусловно, нуждается в защите, - сказал председатель правительства республики Владимир Солодов.

Длина реки вместе с дельтой составляет около 4,4 тыс. км, занимает по этому показателю 11 место в мире. Протекает по территории Иркутской области и Якутии, некоторые из ее притоков относятся к Забайкальскому, Красноярскому, Хабаровскому краям, Бурятии и Амурской области. Лена - самая крупная из российских рек, бассейн которой целиком лежит в пределах страны. Также это крупнейшая река в мире, полностью протекающая в районе вечной мерзлоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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