2019-03-25T08:25:35+03:00
Происшествия

В Якутии из-за несвоевременной постановки диагноза умерла женщина

У нее была двухсторонняя пневмония
Ольга Донская
Поделиться:
Женщина жаловалась на головокружение и лихорадку.Женщина жаловалась на головокружение и лихорадку.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

11 февраля 2019 года жительница Чурапчинского района обратилась в Арылахскую районную поликлинику, где проходила амбулаторное лечение. 15 февраля из-за высокой температуры пациентку направили в районную больницу для рентгена и сдачи анализов. После всех манипуляций у женщины выявили пневмонию.

- Она говорила нам, что болит горло, кружится голова, трудно дышится, лихорадит. В пятницу утром температура поднялась до 40 градусов. Фельдшер решила направить в районный центр на рентген. Наняли частный автомобиль и направили в районную больницу. В период нахождения в селе Арылах участковым врачом не осматривалась. Скорая помощь практически к нам не приезжает, люди при получении направления добираются до районного центра самостоятельно. Это 70 километров в любом состоянии, - рассказал муж погибшей.

Из-за угрозы жизни пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и 19 февраля 2019 года санрейсом доставили в Якутск, где через три она скончалась. Причина смерти: двухсторонняя пневмония, которая осложнилась развитием легочно-сердечной недостаточности.

Для выяснения обстоятельств и истинной причины смерти Следком возбудил уголовное дело. Следователи выяснят имелась ли возможность своевременного диагностирования заболевания и оказания необходимой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Якутии бухгалтер похитил почти 4,5 млн рублей
Якутские спортсмены завоевали Кубок России по сумо
В Якутии выявлено более 1700 нарушений требований пожарной безопасности
В Якутии из огня спасены четверо детей
Глава Якутии рассказал о грядущих изменениях в законодательстве
В якутском зоопарке проснулись бурые медведи
В арктическом селе Якутии появится котельная
В Якутии победителя оленьих бегов наградили миллионом рублей
В Якутии стартовал месячник по борьбе с туберкулезом
Сегодня на канале «Россия 24» выступит замглавы Якутска
В Якутске вор продал шубу за 500 рублей
Известный якутский модельер отметила 25 лет творчества
В Алдане 120 человек участвовали в ночной гонке на лыжах
29 якутских школьников стали лауреатами «Шаг в будущее»
11% всего аварийного жилья России находится на территории Якутии
90 единиц дорожной техники убирают снег с улиц Якутска и пригородов
На пригородных маршрутах Якутска введут электронные проездные
В Якутске запертого в машине годовалого ребенка вызволяли спасатели