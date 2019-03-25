В Якутии из-за несвоевременной постановки диагноза умерла женщина

11 февраля 2019 года жительница Чурапчинского района обратилась в Арылахскую районную поликлинику, где проходила амбулаторное лечение. 15 февраля из-за высокой температуры пациентку направили в районную больницу для рентгена и сдачи анализов. После всех манипуляций у женщины выявили пневмонию.

- Она говорила нам, что болит горло, кружится голова, трудно дышится, лихорадит. В пятницу утром температура поднялась до 40 градусов. Фельдшер решила направить в районный центр на рентген. Наняли частный автомобиль и направили в районную больницу. В период нахождения в селе Арылах участковым врачом не осматривалась. Скорая помощь практически к нам не приезжает, люди при получении направления добираются до районного центра самостоятельно. Это 70 километров в любом состоянии, - рассказал муж погибшей.

Из-за угрозы жизни пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и 19 февраля 2019 года санрейсом доставили в Якутск, где через три она скончалась. Причина смерти: двухсторонняя пневмония, которая осложнилась развитием легочно-сердечной недостаточности.

Для выяснения обстоятельств и истинной причины смерти Следком возбудил уголовное дело. Следователи выяснят имелась ли возможность своевременного диагностирования заболевания и оказания необходимой медицинской помощи.