2019-03-25T06:31:44+03:00
Происшествия

В Якутске незаконно производили и продавали лекарство

Сбыт производился по госконтрактам
Ольга Донская
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Было подписано пять контрактов на сумму 1 980 240 рублей.Было подписано пять контрактов на сумму 1 980 240 рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Якутске организация незаконно производило и сбывало госучреждениям лекарственное средство.

Установлено, что ООО «Витор» производило и сбывало «Кислород медицинский газообразный» фтизиатрическому отделению ГБУ Якутии и Центру экстренной помощи, Республиканской больницы. Сбыт производился по госконтрактам. Всего было пять контрактов на сумму 1 980 240 рублей.

- В Государственном реестре лекарственных средств министерства здравоохранения Российской Федерации отсутствуют сведения о государственной регистрации лекарственного средства „Кислород медицинский газообразный“ производства ООО „Витор“, в связи с чем его производство и реализация, согласно требованиям Федерального закона „Об обращении лекарственных средств“, не допускаются, — сообщили в прокуратуре.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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