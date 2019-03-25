В Якутске незаконно производили и продавали лекарство

В Якутске организация незаконно производило и сбывало госучреждениям лекарственное средство.

Установлено, что ООО «Витор» производило и сбывало «Кислород медицинский газообразный» фтизиатрическому отделению ГБУ Якутии и Центру экстренной помощи, Республиканской больницы. Сбыт производился по госконтрактам. Всего было пять контрактов на сумму 1 980 240 рублей.

- В Государственном реестре лекарственных средств министерства здравоохранения Российской Федерации отсутствуют сведения о государственной регистрации лекарственного средства „Кислород медицинский газообразный“ производства ООО „Витор“, в связи с чем его производство и реализация, согласно требованиям Федерального закона „Об обращении лекарственных средств“, не допускаются, — сообщили в прокуратуре.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам. Ведется следствие.