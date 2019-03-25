2019-03-25T03:31:45+03:00
Общество

Якутский университет на 19 месте в списке лучших вузов страны

Кроме того, СВФУ им М. К. Аммосова пятый год входит в топ-600 лучших ВУЗов мира
Ольга Донская
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В рейтинг вошли 600 ведущих университетов из 54 стран мира.В рейтинг вошли 600 ведущих университетов из 54 стран мира.Фото: ЯСИА
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Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова пятый год подряд входит в ТОП-600 вузов мирового профессионального рейтинга университетов RankPro. С 2017 года рейтинг СВФУ поднялся почти на 100 пунктов.

Рейтинг RankPro оценивает более полутора тысяч лучших вузов мира по академическим возможностям, информативностью сайта, репутации вуза среди экспертов. По этим критериям СВФУ занял 19 место среди 31 российского вуза и четвертое место среди федеральных университетов, по информативности сайта – 11 место среди 22 российских вузов и второе место среди федеральных университетов.

В рейтинг вошли 600 ведущих университетов из 54 стран мира. Из России в сводный рейтинг смогли войти только 24 университета, в том числе 5 федеральных университетов. В первую тройку, как и в прошлом году, входят Калифорнийский технологический институт, Йельский университет и Швейцарская высшая техническая школа Цюриха. Лидеры среди группы российских вузов – ИТМО, Томский политехнический университет и МФТИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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