2019-03-22T08:27:22+03:00
Общество

Мэр Якутска встретилась с представителями национальных общин столицы

Охрана общественного порядка в столице республики ведется в круглосуточном режиме
Нинель ГУСЕВА
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С мэром Якутска встретились представители русской, казахской, кыргызской, армянской, узбекской и таджикской общин.С мэром Якутска встретились представители русской, казахской, кыргызской, армянской, узбекской и таджикской общин.
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21 марта глава Якутска Сардана Авксентьева встретилась с представителями национальных общин столицы. Стороны обсудили вопросы укрепления добрососедских отношений и взаимопонимания между народами.

С мэром Якутска встретились представители русской, казахской, кыргызской, армянской, узбекской и таджикской общин, а также представители местного общественного движения «Ус тумсуу». В свете последних событий Авксентьева призвала руководителей диаспор провести работу с молодежью, чтобы различные провокации не привели к тяжким последствиям, и подчеркнула, что произошедший недавно случай не станет причиной особого отношения к представителям киргизского или же любого другого народа.

- Сфера межнациональных отношений - тема очень тонкая. Мы с вами десятилетиями выстраивали сообщество, которое сегодня у нас в Якутске, и нельзя допустить, чтобы существующее равновесие пошатнулось, - сказала Сардана Авксентьева.

В ходе встречи были отмечены серьезные упущения в миграционной политике. Так, подозреваемый по резонансному делу в январе и феврале 2019 года совершил 13 административных правонарушений. Между тем уже после двух таких деяний он должен был покинуть пределы страны. Это станет темой рабочей встречи руководства города с миграционной службой.

По словам начальника столичной полиции Николая Кульбертинова, сотрудники правоохранительных органов перешли на усиленный режим несения службы, охрана общественного порядка ведется круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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