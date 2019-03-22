Где больше всего воруют в Якутии? Статистика преступлений с начала 2019 года

Прокуратура Якутии отчиталась об уровне преступности за прошедшие два месяца 2019 года. По их данным, в 18 районах Якутии снизилось число преступлений, например, в Усть-Янском, Усть-Алданском, Нижнеколымском, Аллайховском районах.

В 20 районах и городах республики не зарегистрировано особо тяжких преступлений.

Как и прежде, пальму первенства в наибольшем количестве правонарушений держит кража и грабеж, они составляют 49% от общего числа преступлений. Особенно активно присваивают чужое в Якутске и Булунском районе. А вот жители Усть-Майского, Жиганского, Оленекского, Момского и Эвено-Бытантайского районов могут похвастаться нулевым процентом краж.

Преступления в состоянии алкогольного опьянения чаще всего совершаются в 15 районах Якутии. Особенно в Мирном, Нерюнгри, Булунском и Томпонском районах.

Согласно проведенному анализу, повысился уровень преступности среди детей: скачок с 63 до 83 правонарушений зарегистрировано в отношении несовершеннолетних.

Хорошая новость – преступления против детей уменьшились. Их число сократилось со 112 до 104. Самая распространенное правонарушение - неуплата алиментов.

648 преступлений совершено людьми не имеющих постоянной работы, в их числе 11 безработных. Также, женщины Якутии стали чаще нарушать закон, их количество возросло со 123 до 192.