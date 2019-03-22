2019-03-22T03:38:55+03:00
Общество

В Якутии действие пониженных ставок по упрощённой системе налогообложения продлено до конца 2023 года

Изначально они были введены до конца 2014 года
Ольга Донская
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Продление положительно повлияет на новых индивидуальных предпринимателей.Продление положительно повлияет на новых индивидуальных предпринимателей.Фото: ЯСИА
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По решению главы республики Айсена Николаева действие пониженных ставок по упрощённой системе налогообложения в Якутии продлено до конца 2023 года. Этой льготой воспользуются налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

Действие пониженных ставок будет упрощено в размере 5% для организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, обрабатывающих производств. Для остальных налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – в размере 10%.

Пониженные ставки были введены на срок до 31 декабря 2014 года. Благодаря положительной динамике количества налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, действие пониженных ставок продлили до 31 декабря 2018 года.

Для облегчения налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства Айсен Николаев решил продлить срок действия пониженных ставок налогообложения в срок с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Тем более, федеральный законодатель позволяет продлить срок.

Продление действия пониженных налоговых ставок по упрощённой системе налогообложения также положительно повлияет на впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, для которых введены двухлетние «налоговые каникулы» по упрощённой системе налогообложения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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