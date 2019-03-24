За сутки в Якутии в ДТП пострадали два пешехода, один из них - ребёнок

23 марта в Чурапчинском районе на 176 км федеральной трассы «Колыма» произошло ДТП с участием пешехода. Водитель совершил наезд на пешехода, по его словам, он не увидел мужчину из-за света фар встречного автомобиля. ДТП случилось ночью, пострадавший был без светоотражающих элементов.

Второе ДТП произошло в Якутске. 10-летний мальчик с друзьями шел по одной из улиц города, поскользнулся и ударился о заднее колесо прицепа "КАМАЗ", в следствие чего получил травмы. Однако, водитель утверждает, что дети пытались зацепиться за прицеп и таким образом прокатиться.

В обоих случаях автомобилисты были трезвы.

Госавтоинспекция предупреждает, что катание за транспортным средством – опасное увлечение, которое может привести к трагедии.

Родителям за такие забавы грозит административное наказание. В лучшем случае их оштрафуют на 500 рублей, а в худшем – с ребенком случится беда. Взрослым необходимо постоянно разговаривать со своим ребенком о том, как правильно вести себя на дороге и всегда напоминать о последствиях и ответственности при ДТП. Если вы видите, что дети цепляются за автобусы, грузовики и другие транспортные средства – не отворачивайтесь, не проходите мимо!