ГИБДД Якутии проверили работу такси за 2018 год

ГИБДД Якутии совместно с другими заинтересованными ведомствами ежегодно ведут работу по профилактике правонарушений в сфере пассажирских перевозок.

В 2018 году выявлено 714 нарушений, водители совершали перевозки людей без регистрации как индивидуальный предприниматель или юридического лица и перевозили пассажиров без соблюдения правил безопасности. 152 правонарушения были совершены иностранными гражданами. Было возбуждено восемь уголовных дел.

В первые два месяца 2019 годы выявлено 109 нарушений, из них 26 совершили иностранцы. Было возбуждено два уголовных дела.

Информацию о правонарушениях, совершаемые перевозчиками можно сообщить на официальный информационный портал Республики Саха (Якутия) www.sakha.gov.ru модуль «Наша Якутия» или позвонить в Управление Госавтоинспекции республики по тел.: 8-(411-2) 35-22-22, в дежурную часть ГИБДД г.Якутска по тел.: 127, 47-35-69.