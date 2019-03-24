2019-03-24T04:47:38+03:00
Происшествия

ГИБДД Якутии проверили работу такси за 2018 год

Выявлено 714 нарушений
Ольга Донская
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за 2018 год было возбуждено 8 уголовных дел.за 2018 год было возбуждено 8 уголовных дел.Фото: ЯСИА
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ГИБДД Якутии совместно с другими заинтересованными ведомствами ежегодно ведут работу по профилактике правонарушений в сфере пассажирских перевозок.

В 2018 году выявлено 714 нарушений, водители совершали перевозки людей без регистрации как индивидуальный предприниматель или юридического лица и перевозили пассажиров без соблюдения правил безопасности. 152 правонарушения были совершены иностранными гражданами. Было возбуждено восемь уголовных дел.

В первые два месяца 2019 годы выявлено 109 нарушений, из них 26 совершили иностранцы. Было возбуждено два уголовных дела.

Информацию о правонарушениях, совершаемые перевозчиками можно сообщить на официальный информационный портал Республики Саха (Якутия) www.sakha.gov.ru модуль «Наша Якутия» или позвонить в Управление Госавтоинспекции республики по тел.: 8-(411-2) 35-22-22, в дежурную часть ГИБДД г.Якутска по тел.: 127, 47-35-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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