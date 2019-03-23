2019-03-23T08:14:20+03:00
Спорт

Двум якутянам – победителям Кубка мира по вольной борьбе – подарили по квартире

На соревнованиях Арыйаан Тютрин и Виктор Рассадин одержали по две победы
Нинель ГУСЕВА
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Оба борца получили сертификаты на приобретение 1-комнатных квартир в Якутске от компании «Строй Академия».Оба борца получили сертификаты на приобретение 1-комнатных квартир в Якутске от компании «Строй Академия».
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Членам сборной России по вольной борьбе, победителям Кубка мира Арыйаану Тютрину и Виктору Рассадину подарили по квартире. Чествование якутян прошло в рамках чемпионата республики по вольной борьбе памяти Н.Н.Тарского.

Оба борца в составе сборной России стали победителями командного Кубка мира в Якутске, одержав по две победы. Арыйаан Тютрин и Виктор Рассадин получили сертификаты на приобретение 1-комнатных квартир в Якутске от компании «Строй Академия».

Глава Усть-Алданского района Алексей Федотов вручил Арыйаану Тютрину сертификат на 700 тысяч рублей на приобретение автомобиля, а Виктору Рассадину - сертификат на приобретение жеребёнка. Личный тренер борцов Иван Дмитриев получил 100 тысяч рублей, первый тренер А.Тютрина Семён Петухов - 20 тысяч рублей. Эти деньги собрали жители и уроженцы Усть-Алданского района, сообщается на странице Федерации спортивной борьбы республики.

24 марта Арыйаан Тютрин, Виктор Рассадин и Эдуард Григорьев вылетают на сборы в Сочи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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