Быть или не быть: в Якутске обсуждают строительство приюта для животных

В Якутске прошел круглый стол, главной темой которого стало создание в столице республики приюта для безнадзорных животных. Этого требует принятый в конце 2018 года федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».

В статье 16 нового закона указано, что приюты создаются для содержания бездомных животных и тех, от кого отказались владельцы. Они должны размещаться в специально предназначенных для этого зданиях, строениях, сооружениях, могут быть государственными, муниципальными или частными.

По словам главы города Сарданы Авксентьевой, сегодня окружная администрация ищет земельный участок для строительства приюта. Так как существующий пункт передержки животных по новому закону приютом не считается, мэр предложила передать его какой-либо некоммерческой организации.

Присутствовавший на мероприятии предприниматель Иннокентий Алексеев предложил администрации города построить приют для безнадзорных животных по разработанному им бизнес-плану в рамках частно-муниципального партнерства.

Также в новом законе указывается, что хозяин должен выгуливать свою собаку в строго отведенных для этого местах. По словам Сарданы Авксентьевой, соответствующие участки в скором времени будут сформированы в Сайсарском и Промышленном округах столицы.

В настоящее время передержку безнадзорных животных финансирует правительство республики.