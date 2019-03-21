Глава Якутии отказался закупок золотых часов
Часы заменят серебряным нагрудным знаком
Каждый год из бюджета республики на памятные часы тратили по несколько миллионов рублей.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:
Айсен Николаев планирует отказаться от закупки золотых часов, которые являются обязательным приложением к грамоте главы Якутии. Каждый год он награждает около 180 человек.
Стоимость часов зависит от веса, например в 2018 году мужские часы стоили 51700 рублей, а женские 26500 рублей. В общем, на приобретение памятных подарков из бюджета республики ежегодно тратилось несколько миллионов рублей. Часы заменяет сереберяным нагрудным знаком, стоимостью около трех тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU