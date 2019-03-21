2019-03-21T12:10:03+03:00
Общество

Глава Якутии отказался закупок золотых часов

Часы заменят серебряным нагрудным знаком
Ольга Донская
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Каждый год из бюджета республики на памятные часы тратили по несколько миллионов рублей.Каждый год из бюджета республики на памятные часы тратили по несколько миллионов рублей.Фото: ЯСИА
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Айсен Николаев планирует отказаться от закупки золотых часов, которые являются обязательным приложением к грамоте главы Якутии. Каждый год он награждает около 180 человек.

Стоимость часов зависит от веса, например в 2018 году мужские часы стоили 51700 рублей, а женские 26500 рублей. В общем, на приобретение памятных подарков из бюджета республики ежегодно тратилось несколько миллионов рублей. Часы заменяет сереберяным нагрудным знаком, стоимостью около трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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