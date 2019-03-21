В Якутске обсудили строительство нового полигона ТКО

В столице республики обсудили строительство нового полигона для твердых коммунальных отходов на 26-м км Вилюйского тракта. На новом полигоне отрицательное влияние образования отходов должно быть сведено к минимуму.

По мнению эксперта-аудитора Елены Седенко, нужно сначала построить мусороперерабатывающую станцию и лишь затем вводить полигон.

Между тем, в соответствии с территориальной схемой по обращению с отходами предусматривается строительство не просто полигона по захоронению, а полигона комплексной обработки отходов. А в 2016 году между компанией «Якутскэкосети» и администрацией города было заключено соглашение о строительстве полигона по захоронению отходов, мусороперерабатывающей и сортировочной станции. При этом сведений о предварительной сортировке отходов в проекте нет.

По словам заместителя начальника ДЖКХиЭ Артура Аргунова, создание полигона будет проходить в два этапа. Первый предполагает устройство полигона ТКО, а второй – проектирование мусоросортировочной станции. Полигон рассчитан на 25 лет. Планируется, что проект будет со временем корректироваться.

Уже проведены инженерно-геологические, топографические, гидрологические, экологические изыскания. Объект особо опасный, и экспертиза проектной документации будет проводиться в Хабаровске.

Дачников, чьи участки находятся рядом с будущей свалкой, очень беспокоит подобное соседство. Они приводят в пример действующий полигон на 9 километре Вилюйского тракта.

- Наши озера зарастают, просыхают, пустеют — все из-за свалки. И мы считаем, что, когда введут новую свалку, будет мусор по всей дороге, его будут скидывать на наши дачи. Мы предлагаем заказчику, чтобы доработали эти моменты и начали со второго этапа, сначала построили завод по переработке, а потом делали полигон и хоронили отходы, — высказалась представитель общественного совета при администрации города Татьяна Местникова.

По решению суда действующая свалка на 9-м км Вилюйского тракта из-за переполненности будет закрыта и рекультивирована за счет средств бюджета. Вместо нее будет введен новый полигон на 26 км Вилюйского тракта, проект которого оценивается в 1 млрд рублей. Создан он будет в течение года за счет кредита с рассрочкой на 10 лет.

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