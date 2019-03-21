Стартовала подготовка к финалу конкурса «Мисс Россия – 2019»

20 марта в Москве стартовал главный конкурс красоты страны «Мисс Россия — 2019». 75 тысяч девушек мечтали побороться за корону, но отбор прошли только 50 участниц. Среди них якутянка Влада Потапова.

Девушка уже прибыла в Москву, ей предстоит трехнедельная подготовка к финальному шоу. Влада решила покорить жюри конкурса национальным колоритом: в одном из этапов она облачится в традиционный якутский костюм, а в творческом споет популярную песню «Якутяночка» на якутском языке.

Финал конкурса «Мисс Россия – 2019» состоится 13 апреля в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Победительница получит корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями и жемчугом, денежный приз, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».