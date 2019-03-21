2019-03-21T08:25:30+03:00
Woman

Стартовала подготовка к финалу конкурса «Мисс Россия – 2019»

Якутию представляет Влада Потапова
Ольга Донская
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Финальное шоу пройдет 13 апреля в Барвихе.Финальное шоу пройдет 13 апреля в Барвихе.
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20 марта в Москве стартовал главный конкурс красоты страны «Мисс Россия — 2019». 75 тысяч девушек мечтали побороться за корону, но отбор прошли только 50 участниц. Среди них якутянка Влада Потапова.

Девушка уже прибыла в Москву, ей предстоит трехнедельная подготовка к финальному шоу. Влада решила покорить жюри конкурса национальным колоритом: в одном из этапов она облачится в традиционный якутский костюм, а в творческом споет популярную песню «Якутяночка» на якутском языке.

Финал конкурса «Мисс Россия – 2019» состоится 13 апреля в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Победительница получит корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями и жемчугом, денежный приз, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

ИСТОЧНИК KP.RU

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