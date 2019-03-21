2019-03-21T05:05:02+03:00
Общество

Жители одного из сел Якутии самостоятельно хотят отремонтировать школу

Для этого они собрали 27 прицепов дров в обмен на пожертвования для ремонта
Ольга Донская
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Для сбора средств жители села проведут ярмарки, концерты и дополнительные субботники.Для сбора средств жители села проведут ярмарки, концерты и дополнительные субботники.Фото: ЯСИА
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Жители небольшого села Бяди Усть-Алданского района Якутии, с населением чуть более трехсот человек, решили самостоятельно отремонтировать единственную в селе школу.

Для этого они провели субботник, на котором заготовили 27 прицепов дров для односельчан. Чтобы провести мероприятие жители оформили все нужные документы и разрешения. На субботнике трудились 67 человек, также из Якутска на подмогу приехала молодежь, сотрудники школы снабдили трудящихся пайком, а администрация выделила бензин и солярку. Обмен выглядит просто: дрова забирают себе люди, а сэкономленные на покупке дров деньги жертвуют на ремонт школы.

- Понимаем, что средств из бюджета не хватает для того, чтобы охватить ремонтом все социальные объекты, поэтому решили взять некоторый фронт работы на себя. Подумали, что не должны стоять в стороне от своих же проблем, и уже часто выходим на субботники всем селом, — сказал местный житель.

Для сбора средств жители села планируют провести ярмарки, концерты и новые субботники.

- Можно сказать, что одним делом решили несколько проблем. Уже этим летом школу отремонтируют, а значит, осенью наши дети будут учиться в комфортной среде, — подчеркнули сельчане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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