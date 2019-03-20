В Якутске задержали нарушителей правопорядка

Полиция Якутска задержала организатора несанкционированного митинга против мигрантов, который прошел на Комсомольской площади столицы. За активный призыв к митингу якутский городской суд оштрафовал задержанного на 20 000 рублей.

Также, задержаны несколько человек, устроившие погромы и нападения на мигрантов. Была установлена личность мужчины, который угрожал представителю другой нации пистолетом и тащил его за собой по улице.

Правоохранительные органы Якутии ведут активный мониторинг сообщений и публикаций в социальных сетях на предмет разжигания межнациональной розни.

Проведение несанкционированных митингов, погромы, нападения на людей и призыв к межнациональной розни –все эти выходки нарушают закон Российской Федерации и влекут за собой административные или уголовные наказания.

В настоящее время весь аппарата управления МВД Якутска перешел на усиленный режим несения службы, в городе приняты все необходимые меры для наведения порядка.

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