2019-03-20T09:19:04+03:00
Происшествия

В Якутске задержали нарушителей правопорядка

Задержаны организатор митинга на Комсомольской площади и несколько человек, устраивавших погромы и нападения
Ольга Донская
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Полиция Якутска перешла на усиленный режим несения службы.Полиция Якутска перешла на усиленный режим несения службы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Полиция Якутска задержала организатора несанкционированного митинга против мигрантов, который прошел на Комсомольской площади столицы. За активный призыв к митингу якутский городской суд оштрафовал задержанного на 20 000 рублей.

Также, задержаны несколько человек, устроившие погромы и нападения на мигрантов. Была установлена личность мужчины, который угрожал представителю другой нации пистолетом и тащил его за собой по улице.

Правоохранительные органы Якутии ведут активный мониторинг сообщений и публикаций в социальных сетях на предмет разжигания межнациональной розни.

Проведение несанкционированных митингов, погромы, нападения на людей и призыв к межнациональной розни –все эти выходки нарушают закон Российской Федерации и влекут за собой административные или уголовные наказания.

В настоящее время весь аппарата управления МВД Якутска перешел на усиленный режим несения службы, в городе приняты все необходимые меры для наведения порядка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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