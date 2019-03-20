2019-03-20T03:40:11+03:00
Общество

Всем выйти из сумрака. В Якутске проведут рейды по выявлению теневого бизнеса

Уже выявлено 28 незаконных предприятий
Ольга Донская
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Комиссия проверит общепит, торговые точки, автосервисы и "резиновые" квартиры.Комиссия проверит общепит, торговые точки, автосервисы и "резиновые" квартиры.Фото: ЯСИА
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В Якутске в ближайшее время начнется активная борьба с нелегальным бизнесом. По инициативе главы города Сарданы Авксентьевой будет создана специальная рабочая группа, в которую войдут члены координационного совета по предпринимательству и Межведомственной комиссии по обеспечению законности в сфере предпринимательской деятельности. Именно эти люди будут воздействовать на нелегалов и проводить рейды.

Комиссия проверит точки общепита, включая лже-кафе, места оптовой и мелкооптовой торговли, службы такси, торговые точки, автосервисы и «резиновые» квартиры.

- Одной из поставленных передо мной задач при избрании на должность главы города была борьба с нелегальным бизнесом. События, которые произошли на днях имеют в своей основе, прежде всего, экономический вопрос. Горожане высказали свое недовольство в этой сфере, - сказала мэр города.

На сегодняшний день выявлено 28 нестационарных торговых объектов, владельцы которых открыли свой «бизнес» незаконно и не отчисляют налоги в казну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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