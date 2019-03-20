Всем выйти из сумрака. В Якутске проведут рейды по выявлению теневого бизнеса

В Якутске в ближайшее время начнется активная борьба с нелегальным бизнесом. По инициативе главы города Сарданы Авксентьевой будет создана специальная рабочая группа, в которую войдут члены координационного совета по предпринимательству и Межведомственной комиссии по обеспечению законности в сфере предпринимательской деятельности. Именно эти люди будут воздействовать на нелегалов и проводить рейды.

Комиссия проверит точки общепита, включая лже-кафе, места оптовой и мелкооптовой торговли, службы такси, торговые точки, автосервисы и «резиновые» квартиры.

- Одной из поставленных передо мной задач при избрании на должность главы города была борьба с нелегальным бизнесом. События, которые произошли на днях имеют в своей основе, прежде всего, экономический вопрос. Горожане высказали свое недовольство в этой сфере, - сказала мэр города.

На сегодняшний день выявлено 28 нестационарных торговых объектов, владельцы которых открыли свой «бизнес» незаконно и не отчисляют налоги в казну.