Роспотребнадзор Якутии проверит состояние здоровья мигрантов

Роспотребнадзор Якутии проводит проверку состояния здоровья иностранцев. Сотрудники выясняют цель приезда на территорию России, проверяют состояние здоровье прибывших, в частности на наличие (отсутствие) опасных для окружающих заболеваний. Ежегодно в Якутии проверяют до десяти тысяч мигрантов на наличие ВИЧ-инфекции, туберкулеза и заболеваний, передающихся половым путем.

За последние пять лет было выявлено 159 случаев инфекций, 99 человек были депортированы за пределы РФ. В сфере общественного питания за пять лет была проведена 981 проверка заведений, выявлено 103 случая подделок медицинских книжек, от работы отстранено 187 человек, 206 точек общепита приостанавливали свою работу.

Из-за высокой заболеваемости корью, с апреля 2019 года введут обязательную вакцинацию против кори для всех трудовых мигрантов.

По итогам проверок выписано 2536 административных штрафов на сумму более 18 млн. рублей за нарушения в сфере общественного питания.

В 2019 году работа по поиску и пресечению правонарушений в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического порядка продолжается.