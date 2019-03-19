2019-03-19T08:32:00+03:00
Общество

Роспотребнадзор Якутии проверит состояние здоровья мигрантов

В республике проводится работа по контролю и надзору за иностранными гражданами
Ольга Донская
Поделиться:
Более 10 тысяч мигрантов ежегодно проходят проверку.Более 10 тысяч мигрантов ежегодно проходят проверку.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор Якутии проводит проверку состояния здоровья иностранцев. Сотрудники выясняют цель приезда на территорию России, проверяют состояние здоровье прибывших, в частности на наличие (отсутствие) опасных для окружающих заболеваний. Ежегодно в Якутии проверяют до десяти тысяч мигрантов на наличие ВИЧ-инфекции, туберкулеза и заболеваний, передающихся половым путем.

За последние пять лет было выявлено 159 случаев инфекций, 99 человек были депортированы за пределы РФ. В сфере общественного питания за пять лет была проведена 981 проверка заведений, выявлено 103 случая подделок медицинских книжек, от работы отстранено 187 человек, 206 точек общепита приостанавливали свою работу.

Из-за высокой заболеваемости корью, с апреля 2019 года введут обязательную вакцинацию против кори для всех трудовых мигрантов.

По итогам проверок выписано 2536 административных штрафов на сумму более 18 млн. рублей за нарушения в сфере общественного питания.

В 2019 году работа по поиску и пресечению правонарушений в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического порядка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Якутске откроется выставка «Арктика — территория инноваций»
В Намском районе Якутии услышат новую радиостанцию
В Якутске мужчина открыто похитил телефон у женщины
В Якутске женщина ограбила магазин
Курс на газ: в Якутии разрабатывают программу расширения применения газомоторного топлива
Акция «Безопасные каникулы» от сотрудников ГИБДД Якутии
Представители Киргизии вылетят в Якутск
Федеральная служба судебных приставов Якутии приглашает на день открытых дверей
Якутская банда вымогателей требовала два миллиона рублей
Якутские полицейские изъяли 688 бутылок контрафактной водки
В Якутске женщина привела воришку в квартиру бывшего мужа
В Якутске прошел Гран-при Саха по бодибилдингу
В Якутске появятся лаборатории по цифровой экономике и сквозным технологиям
В Якутске прошли семейные «Веселые старты»
Маленькие «Полярные волки» сыграли в центре Якутска
Якутянин стал «Лидером России»
C начала марта с улиц Якутска вывезли более 76 тысяч кубометров снега
Руководитель парламентской фракции ЕР в Якутии сложил свои полномочия
Освобожден от должности руководитель Службы спасения Якутии
Инвесторы заинтересовались газоперерабатывающим производством в Якутии
Глава Якутии прокомментировал назначение Виктора Лебедева
Первая победа России на Кубке мира по вольной борьбе в Якутске
В Якутске наградили лучших работников коммунального комплекса
В Якутии задержали главу района
Когда тебе холодно: в Якутии грабитель вынес тепловую пушку