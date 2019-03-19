Ветеран войны из Якутии отметил 95-летний юбилей

16 марта Василию Ефремовичу Александрову исполнилось 95 лет. Ветеран родился в 1924 году в Шеинском наслеге Сунтарского района. На фронт его призвали в августе 1944 года.

Василий воевал в составе третьего батальона Краснознаменной 25-ой механизированной бригады, был станковым пулемётчиком в войне с Японией. Затем служил в штабе И.А. Плиева в охране японских военнопленных.

Во время службы прошёл курсы младших командиров, получил звание младшего сержанта, стал командиром миномётного расчёта. Награждён медалью «За победу над Японией», орденом Отечественной войны второй степени, медалью Жукова и многими другими юбилейными медалями и знаками.

После войны Василий Ефремович вернулся в родной Сунтарский улус, работал в колхозе, библиотеке, сельском клубе. После окончания педучилища, стал учителем начальных классов, а после директором семилетней школы. В 1959 году получил высшее образование в Якутском государственном университете. Общий педагогический стаж – 50 лет.

У Василия Ефремовича большая семья, вместе с женой они вырастили пятерых детей, сейчас у них много внуков и правнуков. Он ведет активную и бодрую жизнь.