2019-03-19T04:58:50+03:00
Общество

В Якутии назначили председателя Верховного суда

Срок полномочий нового председателя - шесть лет
Ольга Донская
Поделиться:
Выборы руководителя прошли в четвертый раз.Выборы руководителя прошли в четвертый раз.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

В Якутии назначили председателя Верховного суда. На этот пост претендовали Александр Седалищев, исполняющий обязанности председателя Верховного суда Якутии, и его заместитель Любовь Летучих.

Выборы руководителя высшей судебной инстанции республики прошли в четвертый раз. Новым председателем Верховного суда Якутии избрана Любовь Летучих. Указ о ее назначении сроком на шесть лет уже подписан Владимиром Путиным.

В ноябре 2018 года Любовь Летучих получила рекомендацию от Высшей квалификационной коллегии судей.

Летучих Любовь Егоровна родилась 15 февраля 1966 года.

В 1991 году окончила Якутский государственной университет им. М.К. Аммосова по специальности «Правоведение»;

25 марта 1993 года избрана народным судьей Якутского городского народного суда Республики Саха (Якутия);

5 апреля 1998 года назначена и.о. заместителя председателя Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) по уголовным делам;

9 января 1999 года назначена заместителем председателя Якутского городского суда Республики Саха (Якутия);

8 февраля 2010 года назначена председателем Якутского городского суда Республики Саха (Якутия);

27 октября 2014 года назначена заместителем председателя Верховного суда Республики Саха (Якутия).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Якутске женщина ограбила магазин
Курс на газ: в Якутии разрабатывают программу расширения применения газомоторного топлива
Акция «Безопасные каникулы» от сотрудников ГИБДД Якутии
Представители Киргизии вылетят в Якутск
Федеральная служба судебных приставов Якутии приглашает на день открытых дверей
Якутская банда вымогателей требовала два миллиона рублей
Якутские полицейские изъяли 688 бутылок контрафактной водки
В Якутске женщина привела воришку в квартиру бывшего мужа
В Якутске прошел Гран-при Саха по бодибилдингу
В Якутске появятся лаборатории по цифровой экономике и сквозным технологиям
В Якутске прошли семейные «Веселые старты»
Маленькие «Полярные волки» сыграли в центре Якутска
Якутянин стал «Лидером России»
C начала марта с улиц Якутска вывезли более 76 тысяч кубометров снега
Руководитель парламентской фракции ЕР в Якутии сложил свои полномочия
Освобожден от должности руководитель Службы спасения Якутии
Инвесторы заинтересовались газоперерабатывающим производством в Якутии
Глава Якутии прокомментировал назначение Виктора Лебедева
Первая победа России на Кубке мира по вольной борьбе в Якутске
В Якутске наградили лучших работников коммунального комплекса
В Якутии задержали главу района
Когда тебе холодно: в Якутии грабитель вынес тепловую пушку