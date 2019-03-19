В Якутии назначили председателя Верховного суда. На этот пост претендовали Александр Седалищев, исполняющий обязанности председателя Верховного суда Якутии, и его заместитель Любовь Летучих.

Выборы руководителя высшей судебной инстанции республики прошли в четвертый раз. Новым председателем Верховного суда Якутии избрана Любовь Летучих. Указ о ее назначении сроком на шесть лет уже подписан Владимиром Путиным.

В ноябре 2018 года Любовь Летучих получила рекомендацию от Высшей квалификационной коллегии судей.

Летучих Любовь Егоровна родилась 15 февраля 1966 года.

В 1991 году окончила Якутский государственной университет им. М.К. Аммосова по специальности «Правоведение»;

25 марта 1993 года избрана народным судьей Якутского городского народного суда Республики Саха (Якутия);

5 апреля 1998 года назначена и.о. заместителя председателя Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) по уголовным делам;

9 января 1999 года назначена заместителем председателя Якутского городского суда Республики Саха (Якутия);

8 февраля 2010 года назначена председателем Якутского городского суда Республики Саха (Якутия);

27 октября 2014 года назначена заместителем председателя Верховного суда Республики Саха (Якутия).