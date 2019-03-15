Пресс-конференция по Кубку мира по вольной борьбе-2019

В Якутске в республиканском медиа-центре прошла пресс-конференция по предстоящему Кубку мира по вольной борьбе. На вопросы журналистов ответили Родика Мария Якши - член бюро Объединенного мира борьбы (UWW), Сильвестри Антонио - президент судейского комитета Объединенного мира борьбы (UWW), Иннокентий Григорьев - министр спорта Якутии, Дзамболат Тедеев - главный тренер сборной России по вольной борьбе, Бельчо Горанов - генеральный секретарь Болгарского олимпийского комитета и Ричард Бендер - генеральный секретарь Национальной федерации борьбы США.

Главным событием пресс-конференции стала презентация медалей для победителей. Медали выполнены в национальном стиле и представляют собой якутский чороон. На нем изображены борющиеся медведи. Медведи олицетворяют силу и доброту, Россию и Якутию. Дизайн придумала Диана Баишева, изготовителем стала московская компания «Артстоун».

По словам, Иннокентия Григорьева все команды прибыли в Якутск и успешно прошли акклиматизацию.

Гости отметили высокий уровень подготовки и организации к соревнованиям, слаженную работу волонтёров и насыщенную культурную программу.

- Я была здесь два года назад и удивилась как развиты спортивные объекты. Якутск – маленький город, а спортивные комплексы на высоком уровне, - рассказала Родика Мария Якши.

В судейскую коллегию вошли восемь судей, по одному из каждой страны-участницы.

Главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев ответил на волнующий всех якутян вопрос: «Буду ли бороться Виктор Рассадин и Арыйан Тютрин?».

- Не зря в состав команды вошло два состава, мы хотим дать побороться и молодым членам сборной. Кто будет выступать на ковре зависит от того, с какой командой мы встретимся. Тренерский совет соберется и примет решение кого на какую схватку ставить. Мы хотим дать шанс якутским ребятам выступить, чтобы уважить и порадовать российских и якутских болельщиков, - сказал Тедеев.

Лидер и капитан сборной России - Абдулрашид Садулаев незадолго до Кубка получил травму колена, его заменил Расул Магомедов. Несмотря на то, что сильнейший борец выбыл, тренер считает, что шансы на победу у России все равно велики.

- В финале нам все равно с кем встречаться, главное победить, - подытожил Дзамболат Тедеев.

Кубок мира по вольной борьбе пройдет с 16 по 17 марта в ЦСП «Триумф».