В Якутске показали алмазную эмблему Кубка мира по вольной борьбе

К открытию Кубка мира по вольной борьбе в зале Сокровищницы Якутии выставлено панно из драгоценных камней. Якутские мастера алмазами выложили эмблему Кубка мира.

Экспозиция составлена из алмазов ювелирного качества. В работе использовалось более 400 камней общим весом около 500 карат.

Автором проекта и заведующим выставкой стал Андрей Захаров. Панно уже увидела сборная США, также работники Сокровищницы ждут и других гостей.