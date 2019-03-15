2019-03-15T08:21:38+03:00
Звезды

В Якутске показали алмазную эмблему Кубка мира по вольной борьбе

Общий вес экспозиции 500 карат
Ольга Донская
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В работе использовано более 400 алмазов.В работе использовано более 400 алмазов.
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К открытию Кубка мира по вольной борьбе в зале Сокровищницы Якутии выставлено панно из драгоценных камней. Якутские мастера алмазами выложили эмблему Кубка мира.

Экспозиция составлена из алмазов ювелирного качества. В работе использовалось более 400 камней общим весом около 500 карат.

Автором проекта и заведующим выставкой стал Андрей Захаров. Панно уже увидела сборная США, также работники Сокровищницы ждут и других гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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