Видео обысков медицинских учреждений в Якутске

Следственной частью МВД Якутии возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и ограничения конкуренции (картельный сговор) руководителями коммерческих организаций при заключении государственных контрактов с медицинскими учреждениями региона на поставку лекарственных средств и медицинских изделий.

Общая сумма госконтрактов составила около 3 миллиардов рублей. Обнаружены многочисленные факты, завышения цены на оптовые закупки в 2-4 раза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yakutia.kp.ru/video/embed/697296" frameborder="0"></iframe> Обыски в медицинских учреждениях.Дело о картельном сговоре при поставках лекарств в республике набирает обороты.

Следственно-оперативная группа и УФАС России провели обыск в шести медучреждениях, трех коммерческих организациях и у 5 физических лиц. Всего в обыске участвовали 80 сотрудников внутренних дел.