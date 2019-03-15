2019-03-15T03:53:34+03:00
Происшествия

Видео обысков медицинских учреждений в Якутске

Медучреждения республики обвиняют в картельном сговоре с коммерческими организациями
Ольга Донская
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Обыски провели в медучреждениях, коммерческих организациях у физических лиц.Обыски провели в медучреждениях, коммерческих организациях у физических лиц.
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Следственной частью МВД Якутии возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и ограничения конкуренции (картельный сговор) руководителями коммерческих организаций при заключении государственных контрактов с медицинскими учреждениями региона на поставку лекарственных средств и медицинских изделий.

Общая сумма госконтрактов составила около 3 миллиардов рублей. Обнаружены многочисленные факты, завышения цены на оптовые закупки в 2-4 раза.

Обыски в медицинских учреждениях.Дело о картельном сговоре при поставках лекарств в республике набирает обороты.

Следственно-оперативная группа и УФАС России провели обыск в шести медучреждениях, трех коммерческих организациях и у 5 физических лиц. Всего в обыске участвовали 80 сотрудников внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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