Видео обысков медицинских учреждений в Якутске
Следственной частью МВД Якутии возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и ограничения конкуренции (картельный сговор) руководителями коммерческих организаций при заключении государственных контрактов с медицинскими учреждениями региона на поставку лекарственных средств и медицинских изделий.
Общая сумма госконтрактов составила около 3 миллиардов рублей. Обнаружены многочисленные факты, завышения цены на оптовые закупки в 2-4 раза.
Обыски в медицинских учреждениях.Дело о картельном сговоре при поставках лекарств в республике набирает обороты.
Следственно-оперативная группа и УФАС России провели обыск в шести медучреждениях, трех коммерческих организациях и у 5 физических лиц. Всего в обыске участвовали 80 сотрудников внутренних дел.
ИСТОЧНИК KP.RU