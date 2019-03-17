Смертельное ДТП в Якутии: на трассе «Лена» столкнулись два большегруза

В Нерюнгринском районе Якутии столкнулись два большегруза. ДТП произошло днем 16 марта на 386 километре федеральной автодороги «Лена».

По предварительным данным, водитель «КАМАЗа» не выбрал безопасную скорость движения и врезался в движущийся впереди грузовик FAW. После столкновения «КАМАЗ» отбросило на «встречку», где он столкнулся с автомашиной SCANIA.

В результате аварии виновник ДТП от полученных травм скончался на месте. 58- летний пассажир «КАМАЗа» госпитализирован в Нерюнгринскую городскую больницу с травмами головы и позвоночника, переломом ноги и множественными ушибами.

Все причины и обстоятельства происшествия предстоит установить следствию. Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, ДТП произошло на прямом участке трассы, дорожное покрытие асфальтобетонное, сухое, видимость не была ограничена.