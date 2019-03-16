2019-03-16T06:15:26+03:00
Общество

За 2018 год в Якутии введены 54 социальных объекта

Несмотря на это, в регионе остро стоит проблема детских садов и больниц
Ольга Донская
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За 2018 год построено 23 детских сада по всей республике.За 2018 год построено 23 детских сада по всей республике.Фото: ЯСИА
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По результатам отчета правительства в 2018 году на территории республики введено 54 социальных объекта. Несмотря на это проблемными местами все также остаются детские сады, больницы и ФАПы.

Из 54 объектов, 23 - детские сады, 10 - школы, Перинатальный центр, радиологический корпус республиканского онкодиспансера, водозабор и другие.

Несмотря на положительную динамику в развитии, Якутия все еще остро нуждается в восстановлении аварийных школ, детских садов, больниц и ФАПов.

- Безусловно важной для нас является работа по укреплению материально-технической базы и развитию инфраструктуры социальных объектов. За последние годы мы задали серьёзные темпы решения этой наболевшей проблемы, — сказал премьер Якутии Владимир Солодов в ходе отчёта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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