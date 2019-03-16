За 2018 год в Якутии введены 54 социальных объекта

По результатам отчета правительства в 2018 году на территории республики введено 54 социальных объекта. Несмотря на это проблемными местами все также остаются детские сады, больницы и ФАПы.

Из 54 объектов, 23 - детские сады, 10 - школы, Перинатальный центр, радиологический корпус республиканского онкодиспансера, водозабор и другие.

Несмотря на положительную динамику в развитии, Якутия все еще остро нуждается в восстановлении аварийных школ, детских садов, больниц и ФАПов.

- Безусловно важной для нас является работа по укреплению материально-технической базы и развитию инфраструктуры социальных объектов. За последние годы мы задали серьёзные темпы решения этой наболевшей проблемы, — сказал премьер Якутии Владимир Солодов в ходе отчёта.