Иеромонаха Мелетия будут повторно судить за растление малолетних

Уголовное дело, заведенное на иеромонаха Мелетия (Ткаченко), передано на новое судебное рассмотрение. Иеромонаха обвиняют в 41 эпизоде насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего.

Приговором Ханагаласского районного суда от 28 ноября Ткаченко был признан виновным в совершении 46 преступлений, ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима и с применением принудительных мер медицинского характера. С осужденного взыскано 400 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

По 41 эпизоду Ткаченко был оправдан. С этим решением не согласился прокурор, который отправил апелляцию в Верховный суд. В итоге дело будет пересмотрено.

В остальной части приговор поставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и его адвокатов — без удовлетворения.