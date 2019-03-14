В Якутске участились квартирные кражи

В Якутске растет количество квартирных краж, совершенных, открытым доступом. Как показывает практика, значительная часть ограблений вызвана беспечностью граждан, нередко забывающих запереть двери и окна.

Чтобы обезопасить себя от подобных краж МУ МВД России «Якутское» рекомендует гражданам соблюдать ряд несложных правил:

-Не оставлять без присмотра незакрытые входные двери, окна и форточки. Всегда, выходя из квартиры даже на короткое время, закрывайте двери на замок;

-Не оставлять в прихожей ценные вещи: кошельки, телефоны, документы, украшения;

-В случае обнаружения подозрительных людей, которые ходят по подъездам, дергают за ручки дверей, незамедлительно сообщайте в полицию, набрав номера телефонов: 02 (020), 42-22-22 (телефон доверия МВД по Республике Саха (Якутия), 45-44-43 (телефон доверия МУ МВД России «Якутское»).