В преддверии Кубка мира по вольной борьбе – правила поведения на стадионе

В преддверии Кубка мира по вольной борьбе напоминаем о правах и обязанностях зрителей в местах проведениях официальных спортивных мероприятий. Вход на стадион уже подразумевает добровольное согласие с требованиями организаторами.

Зрители имеют право:

1) на уважение и защиту достоинства личности со стороны организаторов и участников официальных спортивных соревнований;

2) на получение нужной информации о порядке нахождения в местах проведения соревнований и выхода из них, об ограничениях и о запретах на мероприятии;

3) на оказание необходимой медицинской помощи в случаях и в порядке, которые установлены законодательством;

4) на нахождение в месте проведения официального спортивного соревнования в течение всего времени проведения соревнования;

5) на пользование всеми услугами, предоставляемыми в местах проведения соревнований;

6) на пронос в места личных вещей, не запрещенных к проносу настоящими правилами;

7) на поддержку участников официальных спортивных соревнований стоя при отсутствии возражений со стороны других зрителей;

8) на проезд к месту проведения на личном автомобиле, а также на парковочное место при наличии пропуска на транспорт;

9) бесплатное использование туалетными кабинками;

10) на сохранность личных вещей, сдаваемых в камеру хранения;

11) на помощь волонтеров;

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Зрители обязаны:

1) предъявлять контролерам входной билет, а также при надобности паспорт;

2) при проезде к стадиону на автомобиле предъявлять контролерам пропуск на автотранспорт;

3) при проходе или проезде к стадиону проходить личный осмотр и предоставлять для осмотра личные вещи;

4) сдавать в камеру хранения громоздкие предметы;

5) во время нахождения на мероприятия соблюдать общественный порядок;

6) вести себя уважительно по отношению к другим зрителям, организаторам и участникам официальных спортивных соревнований;

7) незамедлительно сообщать контролерам о подозрительных находках, задымлении, необходимости оказания медпомощи;

8) не причинять имущественный вред и соблюдать чистоту;

Зрителям запрещается:

1) находиться в состоянии опьянения

2) подвергать опасности себя и других людей;

3) бросать предметы в н других зрителей, участников официальных спортивных соревнований;

4) оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации)

5) скрывать свои лица, в том числе использовать маски;

6) нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения интимных частей тела;

7) проникать на соревнования без билета;

8) не создавать помехи передвижению;

9) наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения;

10) проходить на соревнования с животными и птицами, за исключением собак-проводников в намордниках;

11) проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением мероприятия;12) запрещено проносить и использовать оружие любого типа, огнеопасные вещества, красящие вещества, алкогольные и наркотические вещества

Кубок мира по вольной борьбе среди мужчин состоится в Якутске с 16 по 17 марта 2019 года в ЦСП «Триумф».