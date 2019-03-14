В преддверии Кубка мира по вольной борьбе – правила поведения на стадионе
В преддверии Кубка мира по вольной борьбе напоминаем о правах и обязанностях зрителей в местах проведениях официальных спортивных мероприятий. Вход на стадион уже подразумевает добровольное согласие с требованиями организаторами.
Зрители имеют право:
1) на уважение и защиту достоинства личности со стороны организаторов и участников официальных спортивных соревнований;
2) на получение нужной информации о порядке нахождения в местах проведения соревнований и выхода из них, об ограничениях и о запретах на мероприятии;
3) на оказание необходимой медицинской помощи в случаях и в порядке, которые установлены законодательством;
4) на нахождение в месте проведения официального спортивного соревнования в течение всего времени проведения соревнования;
5) на пользование всеми услугами, предоставляемыми в местах проведения соревнований;
6) на пронос в места личных вещей, не запрещенных к проносу настоящими правилами;
7) на поддержку участников официальных спортивных соревнований стоя при отсутствии возражений со стороны других зрителей;
8) на проезд к месту проведения на личном автомобиле, а также на парковочное место при наличии пропуска на транспорт;
9) бесплатное использование туалетными кабинками;
10) на сохранность личных вещей, сдаваемых в камеру хранения;
11) на помощь волонтеров;
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Зрители обязаны:
1) предъявлять контролерам входной билет, а также при надобности паспорт;
2) при проезде к стадиону на автомобиле предъявлять контролерам пропуск на автотранспорт;
3) при проходе или проезде к стадиону проходить личный осмотр и предоставлять для осмотра личные вещи;
4) сдавать в камеру хранения громоздкие предметы;
5) во время нахождения на мероприятия соблюдать общественный порядок;
6) вести себя уважительно по отношению к другим зрителям, организаторам и участникам официальных спортивных соревнований;
7) незамедлительно сообщать контролерам о подозрительных находках, задымлении, необходимости оказания медпомощи;
8) не причинять имущественный вред и соблюдать чистоту;
Зрителям запрещается:
1) находиться в состоянии опьянения
2) подвергать опасности себя и других людей;
3) бросать предметы в н других зрителей, участников официальных спортивных соревнований;
4) оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации)
5) скрывать свои лица, в том числе использовать маски;
6) нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения интимных частей тела;
7) проникать на соревнования без билета;
8) не создавать помехи передвижению;
9) наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения;
10) проходить на соревнования с животными и птицами, за исключением собак-проводников в намордниках;
11) проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением мероприятия;12) запрещено проносить и использовать оружие любого типа, огнеопасные вещества, красящие вещества, алкогольные и наркотические вещества
Кубок мира по вольной борьбе среди мужчин состоится в Якутске с 16 по 17 марта 2019 года в ЦСП «Триумф».
ИСТОЧНИК KP.RU