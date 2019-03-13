2019-03-13T10:17:46+03:00
Происшествия

Медицинские учреждения Якутии уличены в картельном сговоре

Наружу всплыл сговор коммерческих организаций с медучреждениями республики
Ольга Донская
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Госконтракты были заключены на 3 млрд рублейГосконтракты были заключены на 3 млрд рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Выявлены факты мошенничества и картельного сговора коммерческих организаций с медицинским учреждениями на поставку лекарственных средств и медицинских изделий.

По итогам проверки прокуратуры республики и службы экономической безопасности МВД обнаружено, что коммерческие организации заключали госконтракты на поставку лекарств и медицинских изделий в медучреждения республики. Общая сумма госконтрактов составила 3 млрд рублей. При этом стоимость закупок по контрактам в 2-4 раза превышали розничные цены, а представители медучреждений принимали всевозможные меры по ограничению конкуренции в торгах.

В настоящее время следственно-оперативной группой и специалистами управления по борьбе с картелями ФАС России проводятся обыски в коммерческих организациях, входящих в картель, а также в медицинских учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Якутии.

По материалам проверки прокуратуры республики возбуждены уголовные дела по факту картельного сговора и мошенничества в особо крупном размере

ИСТОЧНИК KP.RU

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