2019-03-13T08:46:26+03:00
Общество

Как не опростоволоситься, покупая вещи в Интернете

Роспотребнадзор рассказал как опознать мошенников
Ольга Донская
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Слишком низкая цена - один из признаков мошенничества.Слишком низкая цена - один из признаков мошенничества.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Интернет все глубже проникает во все сферы жизни, значительно облегчая ее. Интернет-покупки альтернатива утомительному хождению по торговым центрам. Как не попасть на удочку к мошенникам?

Самой частой ошибкой становится невнимательность покупателя. Чаще всего это бывает связано либо с недостаточными знаниями покупателя об особенностях заказываемого товара, либо с банальной невнимательностью и поспешностью при оформлении заказа. Как приобрести качественный товар? Остерегайтесь магазинов у которых заметите эти признаки:

- Слишком низкая цена. Не поддавайтесь на слова «акция», «количество ограничено», «спешите купить», «реализация таможенного конфиската», «голландский аукцион»;

- Требование предоплаты;

- Отсутствие возможности курьерской доставки и самовывоза товара;

- Отсутствие контактной информации и сведений о продавце;

- Отсутствие у продавца или магазина «истории». Если Интернет-магазин или учетная запись продавца зарегистрированы несколько дней назад, сделка с ними может быть опасной;

- Неточности или несоответствия в описании товаров. Если в описании товара присутствуют явные несоответствия, следует осторожно отнестись к подобному объявлению;

- Излишняя настойчивость продавцов и менеджеров;

- Подтверждение личности продавца путем направления отсканированного изображения паспорта. Ожидая перевода денег, продавцы в социальных сетях часто направляют изображение своего паспорта покупателю с целью подкупить его доверие.

Если Интернет-магазин или объявление соответствуют хотя бы одному из указанных признаков, это повод задуматься, стоит ли совершать покупку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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