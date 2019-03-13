Для школьников Якутии ввели новую систему питания

В 2017 году в Якутске запустили проект Lk14.ru. Каждый школьник получил личную карту, на которую родители могут перечислять деньги на еду. Примечательно, что пользоваться картой можно только в школьных столовых. Все операции можно отслеживать в режиме онлайн в личном кабинете.

Портал дает родителям возможность наблюдать что и сколько ест их ребенок, к тому же на сайте показана полная характеристика каждого блюда

Проект создавался три года. Авторы ответственно подошли к делу. Например, меню нескольких школ было разработано в сотрудничестве с Центром питания НИИ Здоровья СВФУ. При его разработке соблюдены нормы суточной потребности в основных питательных веществах и энергии с учётом проживания детей в условиях Крайнего Севера. Рацион адаптирован к национальным и территориальным особенностям питания региона. Так, в меню жеребятина, якутская лепешка, напитки из местных ягод и витаминизированные печенья с добавлением местных ягод.

- Считаю внедрение автоматизированной системы оплаты школьного питания в школах города очень нужным и правильным. Сегодня есть прекрасная альтернатива, которая существенно облегчает задачу родителям, сокращает очереди в школьных столовых и удобна в применении, - сказала председатель родительского комитета города Якутска Туйаара Колесова.