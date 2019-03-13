2019-03-13T05:14:35+03:00
Спорт

Главный трофей Кубка мира по вольной борьбе выставлен в музее спорта Якутии

Все желающие могут увидеть чашу с 10.00 до 17.00
Ольга Донская
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Вес чаши около 20 кгВес чаши около 20 кг
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Чаша Кубка мира по вольной борьбе доставлена в Музей спорта Якутии, где будет выставлена для посетителей.

- Кубок мира по вольной борьбе, который принимает Якутск – это действительно историческое событие для нашей республики. Восемь сильнейших команд мира уже держат путь в нашу столицу, первыми на соревнования приехали спортсмены сборной Монголии и команда из Японии. Но все же я надеюсь, что этот Кубок будет вручен 17 марта сборной команде России, - сказал министр физической культуры и спорта Якутии Иннокентий Григорьев.

Трофей выполнен из чистого серебра и весит около 20 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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