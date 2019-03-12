"Бабушкин подгон": бабушки из Якутска снялись в креативной фотосессии

Якутские рекламщики решили подойти к рекламе хлеба небанально. Проект получил название «Бабушкин подгон».

Своим первым кейсом молодое креативное агентство «Трюк» хотели сделать что-то интересное, неизбитое, свежее для рекламного рынка Якутии. Продукт выбрали проверенный, натуральный, в качестве которого никто не сомневался. Так родился «Бабушкин подгон».

Съемочный процесс в самом разгаре. Фото: Наталья Негнюрова.Фото: Социальные сети

- Проект получился сугубо социальным – рекламный контракт с Немюгюнским хлебозаводом так и не был заключен, мы все провернули без их ведома. Честно, не ожидали такого успеха – хотели просто повеселиться. Получилось иначе – наши бабушки сейчас нарасхват, - улыбается руководитель проекта Жанна Павлова.

Пончикам все возрасты покорны. Фото: Наталья Негнюрова.Фото: Социальные сети

Моделей нашли в Республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов и частном пансионате «Счастье». Оба учреждения охотно откликнулись и сразу включились в работу. Организовали кастинг, по результатам которого отобрали трех моделей: 73-летнюю Далию Неустроеву, 77-летнюю Дарью Саввину и 78-летнюю Екатерину Саввинову.

Екатерина Саввинова в молодости мечтала стать артисткой. Фото: Наталья Негнюрова.Фото: Социальные сети

Над внешним видом бабушек «колдовала» целая команда: визажист, стилист, мастер маникюра и фотографы. Одежду для съемок предоставили сразу шесть магазинов города.

Екатерина Саввинова в молодости мечтала стать артисткой и выступать на радио. Эта улыбчивая, дружелюбная женщина – из числа детей войны, мать троих детей, ветеран труда. Всю свою жизнь проработала в безалкогольном цехе республиканского пивзавода купажистом – варила сладкий сироп для лимонада.

На съемки Екатерина Петровна пришла вместе с дочерью Анной.

Свежий батон - хорошее настроение. Фото: Наталья Негнюрова.Фото: Социальные сети

- Мама сразу окунулась в процесс. Фотосессия прошла на позитиве – девочки окружили их таким вниманием! Приятно было видеть ее эмоции – маме все понравилось, - говорит Анна.

Весь процесс занял порядка шести часов, и модели это испытание с честью выдержали: не ворчали, не жаловались. Смелые наряды и неоновый лак для ногтей, яркие парики и толстовки с надписями - все трое преобразились до неузнаваемости. Работать было легко – они слушали указания фотографов и с удовольствием позировали. Съемки прошли на одном дыхании.

Все трое моделей преобразились до неузнаваемости. Фото: Наталья Негнюрова.Фото: Социальные сети

По словам организаторов, на официальной страничке проекта в Instagram опубликованы еще не все фото со съемок. Теперь слоган Немюгюнского хлебозавода «Вкусно, как у бабушки» войдет в историю – к бабке не ходи.