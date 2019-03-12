2019-03-12T11:06:14+03:00
Происшествия

В Якутске мать продала ребёнка

Свою дочь женщина оценила в 300 000 рублей
Ольга Донская
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Мать оценила дочь в 300 000 рублейМать оценила дочь в 300 000 рублей
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28-летняя жительница Якутска продала бездетной знакомой свою дочь. «Сделка» совершилась в июне 2017 года в Перинатальном центре Национального центра медицины.

Полтора года девочка жила с новой мамой, но в ходе оперативно-розыскных мероприятий полиции факт продажи стал известен правоохранительным органам.

Сейчас биологическая мать девочки допрошена в качестве подозреваемой, у нее трое малолетних детей, благодаря им мерой пресечения стала подписка о невыезде.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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