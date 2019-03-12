В Якутске мать продала ребёнка

28-летняя жительница Якутска продала бездетной знакомой свою дочь. «Сделка» совершилась в июне 2017 года в Перинатальном центре Национального центра медицины.

Полтора года девочка жила с новой мамой, но в ходе оперативно-розыскных мероприятий полиции факт продажи стал известен правоохранительным органам.

Сейчас биологическая мать девочки допрошена в качестве подозреваемой, у нее трое малолетних детей, благодаря им мерой пресечения стала подписка о невыезде.

Расследование продолжается.