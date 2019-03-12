Ветроэлектростанция в Тикси успешно пережила арктическую зиму

Ветряная электростанция, построенная РусГидро совместно с японскими партнерами в Тикси, показала высокую эффективность и надежность работы в суровом арктическом климате. Зимой температура воздуха в Тикси опускалась до –420С, а скорость ветра достигала 30 м/с. При этом ветроэлектростанция работала в штатном режиме.

Ожидается, что в 2019 году выработка ветроэлектростанции составит более 1 млн кВт ч. Каждый киловатт-час, произведенный ветроэлектрическими установками, экономит около 250 грамм дизельного топлива и предотвращает выброс в атмосферу около 7 граммов углекислого газа.

Новая ветроэлектростанция повысила надежность энергоснабжения Тикси, в котором сейчас проживают более 4 600 человек, ее работа позволила снизить потребление дорогого привозного дизельного топлива и сократить количество вредных выбросов в атмосферу.