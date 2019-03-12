В Якутск прибыли первые участники Кубка мира по вольной борьбе

Ночью 12 марта в Якутск прибыла делегация из Монголии. В составе делегации 17 человек во главе с главным тренером Арсланом Цеденсондномом. В аэропорту столицы сборную Монголии встретили хлебом и солью, угостили национальным напитком кумыс и оладьями.

- Наша сборная долго ждала этого момента и, наконец, это свершилось - мы в Якутии! Сегодня ребята отдохнут, но уже с завтрашнего дня начнутся подготовительные тренировки. Отмечу, что у нас бывают частые совместные сборы с якутскими борцами, мы приезжаем сюда почти на все турниры и хорошо знаем якутскую школу вольной борьбы. В состав сборной Монголии вошли сильнейшие борцы. В число лидеров могу назвать призёра чемпионата мира и чемпиона Азиатских игр Эрденебата Бехбаяра, серебряного призёр чемпионата мира Унурбата Пуревжавва. А капитаном команды выступает опытный борец Ганзориг Манданхаран. Наши главные соперники – США, Грузия, Иран и, безусловно, Россия, - отметил главный тренер.

На сегодняшний день в сборной Монголии собраны сильнейшие борцы, в четырёх весовых категориях будут выступать медалисты международных чемпионатов. Целью монгольской команды стала встреча со сборной России в финальных поединках.

Кубок мира по вольной борьбе среди мужчин в г. Якутске стартует с 16 по 17 марта.

Всего в Кубке мира примут участие борцы из восьми стран: Японии, Грузии, Кубы, Турции, Монголии, Ирана, США и России.