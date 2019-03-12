Аэропорт Якутска эвакуирован

12 марта в 6:25 в аэропорт поступил анонимный телефонный звонок о минировании здания терминала.

В 8:00 утра все пассажиры и работники аэропорта эвакуированы в ближайший эвакопункт — в гостиницу «Лайнер».

Вылеты в данный момент приостановлены – два рейса по центральному расписанию и два по внутреннему. Специалистами Росгвардии и кинологами МВД проводится обследование здания. В связи с этим заблокировали подъездные дороги к аэропорту и ограничили доступ к зданию.

Пассажиры, прибывшие во время эвакуации, были оперативно доставлены в гостиницу «Лайнер», куда после досмотра был доставлен багаж.