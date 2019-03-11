2019-03-11T05:43:55+03:00
Спорт

«Ода спорту» и не только, на открытии Кубка мира по вольной борьбе в Якутске

Репетиции представления начнутся сегодня, задействовано 500 человек
Ольга Донская
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Участниками церемонии открытия станут 500 человек из творческих коллективов Якутии.Участниками церемонии открытия станут 500 человек из творческих коллективов Якутии.Фото: ЯСИА
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16 марта в ЦСП «Триумф» состоится торжественная церемония открытия Кубка мира по вольной борьбе. Режиссером представления стал Алексей Константинов. Главный акцент зрелища будет сделан на национальный колорит Якутии. Темой выбрано сказание о том, как Белое солнце объединяет всех людей планеты.

Будет показана культура не только якутов и других коренных жителей республики, но и всех народов России. Представление завершится финалом «Ода спорту».

Всего планируется участие порядка 500 человек. Участниками станут оркестр филармонии, танцевальные ансамбли, солисты национального театра и театра коренных народов, труппа Бриллиантового цирка, артисты балета Театра оперы и балета и многие другие. Главный гость программы солистка оперы Зинаида Колодезникова.

Как рассказал Алексей Константинов, зрителей ждут сюрпризы и интерактив, когда зрители станут полноправными участниками шоу.

О теме церемонии закрытия режиссер хранит молчание. Известно лишь то, что все зависит от того, кто станет победителем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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