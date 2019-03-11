2019-03-11T04:49:27+03:00
Общество

Якутии выделены средства на нацпроект «Жилье и городская среда»

61 миллиард рублей потратят на расселение аварийных домов
Ольга Донская
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Площадь аварийного жилья в республике, 1142,6 тыс. кв. м.Площадь аварийного жилья в республике, 1142,6 тыс. кв. м.Фото: ЯСИА
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Для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» будет выделено 61,1 млрд рублей. Сумму потратят на расселение аварийных домов и улучшение городской среды. Фактическая площадь аварийного жилья в республике 1142,6 тыс. кв. м.

Якутия в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» реализует три региональных проекта – «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Четвёртый проект «Ипотека» не требует региональной разработки.

По проекту «Жилье» для Якутии утверждены самые большие показатели ввода домов на Дальнем Востоке. Согласно им в 2019 году – 704 тыс. кв. м, в 2024 году – 960 тыс. кв. м.

По региональному проекту «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Республики Саха (Якутия)» соглашение подпишут до конца марта.

По проекту на расселение аварийного жилищного фонда с 2019 по 2024 годы предусмотрено 61,1 млрд. рублей.

По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды на территории РС(Я)» к 2024 году должно быть благоустроено 605 общественных пространств.

Напомним, 12 национальных проектов были определены в указе Владимира Путина. Проект «Жилье и городская среда» является одним из самых капиталоёмких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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